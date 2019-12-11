國內再度新增1名麻疹病例，為北部一名30歲護理人員，因為11下旬時，照顧一名從泰國返國後罹患麻疹的患者而接觸感染，成為今年第135名麻疹確診病例。疾管署表示，因這波麻疹病例，總共匡列600多名接觸者，後續需要持續追蹤監測至12月25日，不排除會持續新增新個案。

疾病管制署今天公布新增1例國內感染麻疹病例，為北部一名30多歲女性護理人員，因曾在11月下旬，接觸在12月3日公布確診麻疹的北部30多歲女性境外移入麻疹個案，因而感染。她於12月4日出現發燒症狀，5日因雙側耳後疼痛就醫，7日出疹主動向醫院通報後由院方安排採檢並收治負壓隔離病房，經檢驗於昨(10)日確診；依個案潛伏期間活動史研判為境外移入病例引發之國內群聚感染。

疾管署副署長羅一鈞表示，這次這名護理人員確診後，在醫療院所主要接觸者約102人，加上先前泰國返國的主要個案約500多名接觸者，整起麻疹病例共匡列607名接觸者需要列為監測對象。

疾管署提醒，本次新增個案可傳染期間，曾於12月7日上午7點半搭乘930路線公車(大豐國小至莊敬中學)的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，儘速與衛生單位聯繫，由其安排就醫，以降低病毒傳播風險。

我國今(2019)年累計135例麻疹病例，其中81例為國內感染(58例為接觸者)，54例為境外移入病例，感染國家以越南18例、泰國14例及菲律賓7例為多；出國目的以旅遊29例最多，其次為商務及探親。

疾管署再次呼籲，民眾出入醫院或人潮密集場所，應戴口罩以降低感染或傳播風險。另避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前自費接種1劑疫苗；一般民眾(特別是1981年後出生的成人)出國前可先就醫諮詢評估是否需自費接種疫苗。

(中時 )