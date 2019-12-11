吳奇隆、蘇有朋及陳志朋組成的《小虎隊》，1988年成軍出道以來就搶盡鎂光燈焦點，人氣始終居高不下，不過1995年所屬公司人事異動後，就從未正式合體過，如今有消息傳出2020年小虎隊將重出江湖，舉辦為期2年世界巡迴演唱會。

2013年時，正逢小虎隊成軍25週年之際，當時就傳出三人將合體巡演，但礙於三人身價不同，讓合體開唱計畫因此不了了之，不過上個月陳志朋突然在微博分享和吳奇隆及蘇有朋合照，加上蘇有朋曾在大陸選秀節目向2位隊友喊話「吳奇隆、陳志朋，我們該約吃飯了」，都被推測是在為明年合體開唱鋪路，不過卻遭吳奇隆經紀人否認：「沒有要開唱的消息」。

其實三人單飛後，除了曾在蘇有朋上海演唱會，及2010年央視春晚同台之外，就是在吳奇隆與劉詩詩的婚禮上合體，因此消息傳出後讓粉絲敲碗，希望明年真的能看到小虎隊合體巡演。

(中時電子報)