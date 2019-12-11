香港反送中引發的社會動亂持續約六個月，零售行業遭到重創，商家的經營狀況日趨惡化。香港零售管理協會12月9日公佈的一份調查報告指出，有約11%的受訪者回覆將於六個月內採取「結束營業」的措施，以全香港6.4萬間持有營業執照的零售機構推算，預計未來可能有7000家零售公司結束營業，預計超過5600名零售從業人員恐失業。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，這次調查於10月29日至11月22日進行，獲得176間公司回覆，共涵蓋4310間零售店舖、超過8.97萬名員工，佔全港零售從業員約三分之一。香港零售管理協會是香港主要的零售協會，目前的會員公司超過8000間，僱員總數占香港總零售僱員的比例超過50%。

香港百貨商業僱主總會會務總幹事林志忠亦表示，不少員工已擔心新年假期過後會有裁員或結業潮，工會亦已接獲零星的欠薪個案。工會表示稱有不少會員均擔心聖誕及新年假期買氣沒有去年好，更已有會員表示其任職的公司近月來營業額較去年同期低8成，強調工會已與資方保持聯絡，希望以無薪假的方式代替裁員。

邱安儀對於有政黨提議向全民派發1萬港元消費券，但她指如果社會動亂事件未平息，將影響遊客到港或本地消費者的購物意願，她認為待社會氣氛緩和後派發才能更有效刺激消費。

(中時電子報)