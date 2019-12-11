民眾黨主席、台北市長柯文哲今日首度鬆口若沒意外2024會參選總統，由於親民黨主席宋楚瑜這次本來打算找柯文哲接班，因為柯文哲另外組民眾黨才作罷而親自參選總統，外界因此關注宋楚瑜對柯文哲最新說法的評論，對此宋楚瑜強調，先把2020的事處理好。

宋楚瑜指出，台灣能否度過2020的嚴重挑戰，才是全民關心的。領導人最重要的是針對眼前重大問題讓全民安心，讓民眾好好思考台灣應該怎樣度過藍綠對決，此外也應看到世界變化，兩岸對立，世界都在關心台灣能否度過難關，先把2020的事情處理好，期望大家讓有經驗有執行力的宋楚瑜來服務。

至於是否會呼籲柯文哲本次支持他當總統？宋楚瑜表示期盼趕快一心一意，不要再三心兩意了。與其追求四年後，不如現在把基礎做好，這才是我們關心的。

對於自己說過本次參選總統是終局之戰，宋楚瑜表示他不需要去跟別人談論他們未來的計畫，2024、2028會怎樣不是這次選舉的主題，這次主題是選一個有執行力有心做好準備的人。而對於有人質疑民眾黨創黨是想消滅親民黨，宋楚瑜回稱不要再問某人的評論，台灣是自由國家，任何人都可以講。

宋楚瑜是在參與由三位親民黨觀光背景的2020不分區立委候選人舉辦的觀光座談會後針對上述問題做出回應，而在座談會中，大同大學旅遊休閒系教授高銘塗質疑政府每年砸錢軍購還說要國艦國造，為何不推動遊輪國造？為何要在濕地放滿太陽能板？甲種旅行社聯誼會前會長陳豐華則指出，如今阿里山觀光鐵路是林務局主管而非觀光局或交通部，而我們的海岸線歸內政部海巡署，中央山派歸內政部國家公園管理處管，都不是觀光局管，所以未來體制該改革，行政院未來應成立發展觀光委員會。對此李鴻鈞也贊同應成立發展觀光委員會，宋楚瑜也承諾會接受業者包括提升觀光主管機構位階等各種訴求。

(中時 )