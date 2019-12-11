凌志（Lexus）汽車自今年1月創下單月銷售3,183輛的傲人成績後，每月銷量節節高升，持續不斷地向賓士發出挑戰，7月以單月銷售2,876輛超越賓士2,464輛，成為單月高級車市場銷售冠軍後，11月與賓士在領照過程中互有超前，最終只有2輛之差。

根據監理所最新資料統計，截至12月10日為止，Lexus今年度累計新車銷量已達20,434輛，高級車市占率為25.3％，創下Lexus歷史新高，首度進入年販2萬輛高級進口車品牌俱樂部。

綜觀高級車市場的歷史，以往能夠達到年販2萬輛成績的只有賓士，但其中包含至少三成為水貨「中古車」，是因為台灣賓士於2018年曾經表示，市售賓士的外匯車100％都是國外領過牌的「中古車」，而依據監理所掛牌資料，賓士今年至12月10日前領牌的新車中，生產年份超過兩年的車占比高達31.49％，更印證此說法；Lexus僅靠總代理銷售就攻占2萬輛，已領先賓士，成為台灣豪華進口車品牌中的「實質冠軍」。

Lexus總代理和泰汽車預估，今年全年Lexus心車銷量將突破2.2萬輛，締造業績新里程碑。

和泰車表示，Lexus在這幾年在旗下三款SUV車－RX、NX、UX，與豪華房車ES車系強勢帶動下，新車銷量、市占成長快速，今年新車銷量年增率高達23.5％，遠高於整體豪華車市場約8％的成長率。和泰車認為，Lexus銷售快速成長，除了主力車系大受歡迎之外，能夠反應台灣市場需求，針對全速域Lexus Safety System+2.0的安全升級與Carplay及Android Auto的導入，更是大幅提升便利性。

(工商 )