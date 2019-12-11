台灣虎航(6757)11日舉行法說會，該公司預定本月16日股票上興櫃，明年年底股票上市。該公司是台灣第一家低成本航空(LCC)，也將是首家上市櫃的低成本航空。公司今年前三季EPS3.51元，略遜於去年，主要是因去年打消累積虧損，今年開始獲利要繳20％稅金， 加上根據IFRS 16要列外幣租賃負債等所致。

台虎董事長張鴻鐘指出，他在2016年8月16日接掌台虎，當時公司虧損嚴重，僅剩4分之一，當時根本無法想像公司股票能上市，而次年公司開始轉虧為盈，獲利5.73億元，去年獲利9.82億元，已經打掉累積的15.5億元虧損，今年年初開始上市準備。

公司商務長許致遠簡報指出，公司成立於103年4月，目前實收資本額為新台幣20億元，主要股東中華航空持股70.13％，華信航空持股7.79％，航線深耕於東北亞、澳門、東南亞地區，營收來源以客運為主，並搭配增值服務如行李託運、劃位服務、免稅品及機上餐食等，增加附加服務收入。

台灣虎航融合創新與傳統航空DNA，在國內競爭激烈的低成本航空市場，市占率穩居第一名，達23.1％，近年維持穩定成長趨勢，為國內涵蓋最多日本航點的航空公司，目前共14個航點，明年3月將增飛新潟，達14個航點，另明年元月3日將增飛首爾，讓飛韓國達4個航點。

公司持續增加航線獨特性吸引自由行消費者，並善用台灣地理位置之優勢，深耕東北亞旅遊熱點與佈局東南亞航線，未來考慮飛的航點包括峴港、芽莊、克拉克、青森、秋田、島根等，確立台灣虎航在亞洲地區的經營優勢。

該公司107年合併營收為87.75億元、稅後淨利 9.82億元，EPS4.91元。108年1-9月自結營收74.06億元、稅後淨利7.03億元，EPS3.51元。

台虎已經訂購15架A329NEO，其中7架自購，8架租賃，將於2021年年初開始交機，由於現有11架2023年才開始租約到期，因此2021與2022年4架新機都會是淨增加，後年則是做汰換用。

(工商 )