高雄海洋局長趙紹廉11日表示，國際清真市場逐漸受到重視，目前全球穆斯林人口超過16億，是龐大藍海商機，為了推廣高雄優質水產品，打入清真市場，高雄海洋局及漁業署共同合作，首創由政府直接輔導業者，進行清真認證的計畫，去年和今年共有10家業者、66項水產品通過認證，未來在台灣的穆斯林族群，便能輕鬆選購高雄優質的水產品，也為未來進入國際清真市場，打下基礎。

趙紹廉指出，今年度計畫與台灣因哈特國際清真認證公司合作，透過馬來西亞國際伊斯蘭大學的協助，截至今年11月為止，共計5家業者38項產品取得清真認證，包括天時福水產食品公司、允偉興業公司、泉勝科技公司(媽媽魚)」、鮪軒貿易、以及和發冷凍食品等5家業者，產品涵蓋冷凍全魚、生魚片、魚鬆、即食魚排魚粥等商品。

他說，為月協助提升高雄水產品，在清真市場銷售能力，去年，高雄市海洋局和農委會漁業署領先全台，首次辦理清真認證輔導計畫，成功輔導5家業者，計有28項水產品通過認證。

趙紹廉表示，這些取得認證的業者，陸續成功開拓清真市場，例如，安永生技開始拓展海外的清真市場，高雄福華大飯店、翰品酒店等取得清真認證的飯店，也向「魚社長」下單採購產品，「天時福」的「品魚時刻」也在家樂福及圓山大飯店上架。

趙紹廉指出，明年度將會持續辦理清真認證輔導計畫，目標要超過100個品項取得認證，除此之外，更要努力開拓市場通路，除了台灣的穆斯林市場，海洋局也要積極協助廠商打入國際清真市場。

(工商 )