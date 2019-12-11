警察出身的新北市長侯友宜，總被人稱為「硬漢」、「漢子」，從事「出了家門不知回不回得來」的工作，他早在3、40年前就預立遺囑、醫囑要求妻子，若他中槍命危時，不要急救，讓他好好走。

新北市政府社會局規劃「晚年人生我做主」工作坊，倡議「遺愛不留遺憾」的觀念，10日的系列巡迴講座上，邀請市長侯友宜分享自己的小故事。

侯友宜說，從事高風險的警察工作，你永遠不知道今天出了家門後還回不回得來，他早在3、40年前就有事先預立遺囑、醫囑的習慣。雖然太太總認為這樣不吉利，但他每天都在面對生死，更能感受生命的無常和脆弱，唯有把自己的後事交代好，才能放心離開。

就像聖嚴法師說的，面對死亡跟面對煩惱一樣，要「面對它、接受它、處理它、放下它」，侯友宜認為，預立遺囑或醫囑不應該是禁忌，應當成人生必做的功課，好好與摯愛的人道別，不留遺憾，每個人都是哭著來，應該要笑著離開。

所以他常常告訴身邊的朋友，你永遠不知道明天和意外誰會先到來，珍惜身邊的人事物就更加重要。希望藉由這樣的系列講座活動，將「遺愛不留遺憾」的觀念傳達給更多人，讓大家不要害怕面對死亡，在可以自己作主時，應該事先安排和規劃自己的身後事，讓家人和自己都能放心繼續走向人生下一段旅程。

(中時電子報)