2019年BWF世界羽聯年終總決賽今天點燃戰火，小組賽被分在同一組的兩組寶島男雙組合，首日就狹路相逢，「麟洋配」李洋/王齊麟以21比16、21比12擊敗「楊肉盧」盧敬堯/楊博涵，男單寶島一哥周天成單挑印尼金廷，兩人大戰三局，周天成11比21、21比15、25比23辛苦奪勝。

猶如稍早同組大陸諶龍和丹麥安賽龍兩位前球王打滿3局才由諶龍勝出，周天成和金廷也是3局火拚，決勝局有一球周天成強力回擊打向金廷身子，金廷反應球沒有碰到他就出界，但裁判認為是碰到金廷才出界，因此分數給了周天成，還有一分是兩人來回後金廷回球碰到球網，但沒有爬過去，這2分的得利方都是周天成，不過金廷韌性十足，化解了周天成4個賽末點，但周天成也耐心堅持，終於在第5個賽末點發球後，金廷回球掛網而拿下勝利。

年終總決賽男單、女單、男雙、女雙及混雙5個項目各8組人馬，先分成A、B進行小組單循環賽，分組前2可晉級4強，「麟洋配」和周天成收下首戰勝利後，面對後面的比賽心情會更穩定，李洋/王齊麟明天要出戰馬來西亞組合，盧敬堯/楊博涵則要對戰今年世錦賽金牌印尼搭檔阿山/蘇堤萬。

(中時 )