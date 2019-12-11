1221挺韓、罷韓將在高雄大遊行，韓陣營定調為「1221南方崛起 高雄光榮周年慶」，國民黨總統候選人韓國瑜11日提出「沖脫泡蓋送」5字箴言，也呼籲高雄市民睜大眼睛看，絕對不容許戶籍不在高雄的人，從外縣巿來參與罷免高雄巿長遊行。

韓國瑜說，政治不一定每一天劍拔弩張，政治也不一定要把每一個人的心攪在一塊，參與政治活動，都在暗黑的氣氛裡面進行選舉，對台灣民主實在太不健康。政治，應該有歡樂的一面，陽光的一面，帶給人民希望的一面。

他向罷韓團體呼籲，千千萬萬不要用遊覽車帶外縣市的人來高雄，千千萬萬不要發雙主菜便當給外縣市來高雄罷免高雄市長。外縣巿來的本身戶籍不在高雄，因為政治動員，用遊覽車拉來高雄，是嚴重汙辱高雄市民智慧。

韓說，他擔任高雄市長才2個月，這些團體從今年2月過完年後，就開始提罷免，擺明了就是輸掉高雄市長選舉的民進黨不甘心，把韓國瑜的當選，看成眼中釘、肉中刺，分分秒秒都在醜化高雄市政府團隊，以及抹黑韓國瑜。

(中時 )