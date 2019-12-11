國民黨南投縣議員傳出密謀要「倒吳」，南投縣議會議長何勝豐澄清，議員沒有要「倒吳」，但各路仍有傳出要逼宮黨主席吳敦義下台的聲音。對此，國民黨中常委姚江臨今表示，沒聽過議員「倒吳」之事，外界指「逼宮」的說法也太嚴重了。中常委李德維強調，現在是選舉重要時刻，全黨應該齊心贏得勝選，任何問題明年1月11日以後再討論比較恰當。

國民黨不分區立委提名人謝龍介，表態明年選舉過後準備參選黨主席，引發逼宮「倒吳」的質疑，姚江臨昨幫忙緩頰，他說，當初謝龍介的意思是說若吳敦義當選立法院長，依立院組織法就不能當主席，勢必要準備選黨主席。

李德維認為，現在是總統與立委選舉重要時刻，地方議員應該好好在地方打拚，努力幫忙拉票、催票，有任何問題等到明年1月11日以後再思考討論，希望全黨可以團結一心，重返執政、國會過半。

至於逼宮吳主席，李德維說，完全不擔心這個問題，主席非常辛苦，是跳火坑的職務，用逼供來形容大可不必，呼籲媒體依據事實報導、評論，單憑某媒體或某人放話大可不必，這樣的做法不具任何意義。

(中時 )