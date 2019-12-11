根據證交所統計，全體上市公司108年11月營收為3兆47億元，較去年同期衰退1.79%，累計1到11月合併營業收入為29兆7445億元，較去年同期衰退0.12%。

依據上市公司公告108年11月營收顯示，11月營收成長公司共437家，衰退公司共502家，其中成長主要產業為資訊服務業、汽車工業及半導體業，衰退主要產業為油電燃氣業、電器電纜業及鋼鐵工業；累計前11月營收成長公司共434家，衰退公司共505家，呈現成長主要產業為資訊服務業、其他業及汽車工業，衰退主要產業為電器電纜業、電機機械業及油電燃氣業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司11月份營收成長較大之產業，資訊服務業因新產品推出及資訊整合需求提升，汽車工業因個別公司車款熱銷配額提升，半導體業因個別公司受惠手機及高速運算需求動能增強，營收較去年同月成長；11月營收衰退較大之產業，油電燃氣業因個別公司出貨量下降，電器電纜業因個別公司之子公司去年同期有建案出售收入，去年比較基期較高，及鋼鐵工業受鋼鐵量價下跌因素影響，致11月較去年同月營收衰退。

累計前11月營收成長較大之產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收及新產品上市，其他業因鞋品出貨暢旺，個別公司子公司營運持續成長，及汽車工業因個別公司車款熱銷配額提升，故累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，電器電纜業因個別公司之子公司去年同期有建案出售收入，去年比較基期較高，電機機械業因個別公司受子公司申請重整及清算等因素影響，及油電燃氣業因個別公司出貨量下降，致累計營收衰退。

(時報資訊)