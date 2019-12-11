曾任17平台人氣直播主的「香妃」李美嫻，因拒絕馮姓經紀人要求抽成五成並延長合約9年，遭經紀人剝奪帳號管理權力，並停播她的直播內容，提告馮妨害電腦使用罪及加重誹謗罪，經起訴後，台北地方法院11日開庭，香妃以告訴人身分出庭前表示，馮的作為，讓她壓力非常大，沒有人了解我內心裡的痛苦。

北院的程序是先安排雙方調解後再行開庭。香妃表示，馮男未經她同意登入個人IG、17帳號，並將她的臉書訊息刪除，還公開兩人間私下的對話，並將她辛苦直播分潤轉給他人；而且馮男把她的直播活動強迫停播，就連在17的個人簡介也被竄改，甚至私訊都被馮男「過濾」，導致她無法發言自清，還被馮男恐嚇違約要賠錢，粉絲數因此直線下降，後來她跟馮男反應這些事，未獲理會，所以對馮男提告。

香妃說，她提告後，馮男也對她提告，檢方就安排雙方調解，沒想到她一個字都還沒講，馮男就先要她賠償20萬，她一個小女生，怎麼會有這麼多錢，且調解委員也叫她跟馮男和解，當下只能蹲在現場哭泣，而且明明不是她的錯，她才是受害者，但全世界的人都站在馮男那邊，沒有人了解她內心裡的痛苦，且因為這件事，她心理壓力非常大，也讓她在那段時間無法直播，導致沒有收入。

至於會不會跟馮男和解？香妃說「看他願不願意和解吧」。

＃直播 ＃香妃 ＃臉書 ＃經紀人

(中時 )