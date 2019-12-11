有感於民眾對噪音車於深夜時段影響生活品質深惡痛絕，汐止分局11、12月針對改裝排氣管之噪音車、行駛及違停人行道（含標線型人行道）、公車停靠區違停等違規實施大執法，其中對於改裝車輛之稽查，11月執行迄今攔查通報件數為實施前之5．5倍，車輛噪音主要與改裝排氣管有關，108年1-10月汐止分局執行稽查達920件，惟民眾的怒吼還是隨時都能在社群媒體看見；有感於此，汐止分局11、12月連兩個月實施大執法，自11月1日起至12月6日止，改裝排氣管製造噪音車輛稽查計達515件，強度為過去之5．5倍，12月6-8日配合全市同步實施的專案稽查勤務，稽查改裝排氣管車輛計達135件，量能激增，希望對改裝車主能產生警惕作用，還給民眾寧靜的夜晚。民眾也感受到汐止警察執法的用心，於社群媒體反映員警在攔查時，會先區分過濾原廠或改裝排氣管，專業而且有效率，減少對守法駕駛人的干擾！

另外，汐止分局也針對影響行人安全最為重要的行駛及違停人行道（含標線型人行道）、公車停靠區違停等亦納入強力執法項目 ，11月統計至今，計取締人行道違停1,121件、標線型人行道違停296件、公車停靠區516件、違規行駛人行道39件；另對於影響上下班時段交通順暢重要的因素，於路口30公尺內之違停車輛，亦納入本次執法重點項目，計取締251件，期望藉由強力執法手段，教育駕駛人這些影響安全與順暢的惡性違停，不應以停車位不足作為違規的理由。

汐止分局強調，車體不當之改裝都屬違規行為，為免不清楚相關規定而受罰，在此特別提醒，常見違規改裝：如頭燈改為HID、LED或變換顏色、小燈方向燈變換顏色、車身外加燈飾、變更車身顏色、拆除傳動蓋、前胸蓋、拆除排氣管防燙蓋等，違反道路交通管理處罰條例第16條或18條之規定，將處以新臺幣900元以上9,600以下罰鍰。改裝非原廠或未經審驗合格排氣管之行為，新北市政府自106年5月起公告，對於擅自改裝未經審驗合格之排氣管，於夜間10時至翌日6時行駛於道路上，均可依噪音管制法第23條規定處新臺幣3千元以上3萬元以下罰鍰，未改善者按次處罰。警方對於改裝車輛除環、監、警聯合稽查外，亦將主動執行稽查，對改裝車輛會拍攝照片，並查填駕駛人資料後移送環保局，由該局審核後依法告發。警方在此特別呼籲駕車民眾，快樂出遊、平安回家，勿違規改裝車輛，守護自身及他人的安全。

(中時 )