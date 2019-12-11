帶起AR（擴增實境）風潮的《Pokémon GO》，在今年12月除了14、15日的社群日活動外，還有超多活動等著訓練師們挑戰，年底前想要一起挑戰再次升級你的訓練家等級吧！

根據《Pokémon GO》部落格，Niantic官方在2019年最後一個月，為遊戲玩家（訓練師）們準備了豐富的活動，送上一份超大的聖誕禮物。內容涉及包含六大領域，包含Go火箭隊特殊調查、孵蛋、傳說團體戰等等，此外還有冬日特別活動以及穿上冬衣的可愛寶可夢，看來不課金擴大寶可夢包包是不行啦！

一、挺身打倒邪惡組織

在12月起間，《Pokémon GO》推出全新特殊調查「挺身打倒邪惡組織」，訓練師們可以協助維羅博士和三位隊長打倒這個邪惡組織吧。這將是另一次對決阪木老大，並拯救淪陷為暗影寶可夢的傳說的寶可夢的機會！在本月打倒阪木老大，就有機會解救暗影閃電鳥。

二、能從蛋裡孵出來的寶可夢和之前不太一樣？

從台灣時間2019年12月17日開始，《Pokémon GO》遊戲中訓練師們可從蛋中孵出的寶可夢將變得和之前不太一樣！究竟會出現哪些寶可夢呢？快開始孵蛋、外出走一走，找出答案吧！

三、畢力吉翁降臨傳說團體戰

草原寶可夢畢力吉翁即將在《Pokémon GO》的傳說團體戰現身！據說這隻同時擁有草屬性及格鬥屬性的寶可夢會以輕快的動作戲弄對手，在碰上牠之前，請務必先擬定好作戰策略。台灣時間2019年12月18日（星期三）清晨～2020年1月7日（星期二）畢力吉翁將首度降臨傳說團體戰，訓練師們可以大膽發起挑戰。

四、洛奇亞及鳳王重返週末特別團體戰

台灣時間2019年12月21日（星期六）清晨～2019年12月23日（星期一）止，鳳王和洛奇亞重返週末特別團體戰！擁有超能力屬性和飛行屬性的洛奇亞，以及擁有火屬性和飛行屬性的鳳王都將於團體戰中現身！一起去挑戰牠們吧！（這段時間內畢力吉翁仍會在傳說團體戰中現身，不要錯過囉）

五、2019 Pokémon GO Holiday

台灣時間2019年12月24日（星期二）0:00～2020年1月1日（星期三）23:59止，Pokémon GO Holiday再次回歸！請訓練師們期待換上冬日裝扮的寶可夢、首次在Pokémon GO中登場的冰屬性寶可夢、活動限定田野調查、冬季主題換裝道具，以及如雪片般席捲而來的爆量獎勵！活動內容包含：

（1）假日服裝寶可夢——冬季針織帽皮丘、冬季針織帽皮卡丘、冬季針織帽雷丘以及鈴鐺驚角鹿將在Pokémon GO中初次登場！

（2）野生的寶可夢——信使鳥、狃拉、雪童子等冰屬性寶可夢將在地圖上出現，而結冰寶可夢噴嚏熊也將在Pokémon GO道次登場！（3）從蛋中孵出的寶可夢——7公里蛋將有機會孵出冬季針織帽皮丘、阿羅拉六尾、阿羅拉穿山鼠和鈴鐺驚角鹿！

（4）出現在團體戰中的寶可夢——有機會在二星團體戰中挑戰鈴鐺驚角鹿和冬季針織帽雷丘！

（5）冰寒誘餌模組能吸引到的寶可夢——在使用冰寒誘餌的寶可補給站附近有機會遇見首次在Pokémon GO登場的結晶寶可夢「幾何雪花」！

（6）活動限定田野調查——只要完成活動限定田野調查課題，就能獲得冬季針織帽皮卡丘等寶可夢！

（7）解救暗影寶可夢！——我們合理推斷GO火箭隊已經將信使鳥等寶可夢變成了暗影寶可夢！現在在任何地方都有可能發現暗影寶可夢，快動身解救牠們吧！

（8）如果玩家們夠幸運的話，還有機會遇見異色雪笠怪和異色鈴鐺驚角鹿！

（9）商店即將推出冬季主題服飾！ 敬請期待驚角鹿毛衣、驚角鹿髮箍，以及能與冬季針織帽皮卡丘搭配的冬季針織帽！

＊獎勵加碼內容

2019 Pokémon GO Holiday活動期間，不同時間內提供不同的獎勵內容，敬請注意。

1.台灣時間2019年12月24日（星期二）～2020年1月1日（星期三），(1)每日可開啟的友情禮物加倍—活動期間，每天能夠開啟的友情禮物增加為40個。(2)友情禮物攜帶上限加倍—活動期間，能夠攜帶的友情禮物增加為20個。(3)每天保證贈送一個一次性孵化器—為了協助訓練家在假期孵化寶可夢，在活動結束前，訓練家只要旋轉寶可補給站的轉盤，每天皆可獲得一個免費的一次性孵化器。

2.台灣時間2019年12月24日（星期二）～2019年12月25日（星期三），（1）捕捉寶可夢時獲得的糖果加倍；（2）將寶可夢傳送給博士時可獲得的糖果加倍。

3.台灣時間2019年12月26日（星期四）～2019年12月27日（星期五），捕捉寶可夢時可獲得的星星沙子加倍。

4.台灣時間2019年12月28日（星期六）～2019年12月29日（星期天），捕捉寶可夢時可獲得的XP加倍。

5.台灣時間2019年12月30日（星期一）～2020年1月1日（星期三），孵蛋所需的行走距離減半 活動期間內放入孵化器內的蛋孵化距離減半

六、Pokémon GO冬日週末特別活動登場！

台灣時間2019年12月28日（星期六）11:00～19:00，也就是2019年的最後一個星期六，《Pokémon GO》將舉行長達8小時的特別週末活動。活動內容包含：

（1）冰寒誘餌模組效果延長為2小時——活動期間內，冰寒誘餌模組的效果將持續2小時，有機會吸引到拉普拉斯、信使鳥、噴嚏熊以及更多寶可夢！

（2）學會「珍藏」的冰伊布——只要在使用了冰寒誘餌模組的寶可補給站附近將伊布進化成冰伊布，牠就能學會特殊招式「珍藏」。

（3）雷吉艾斯重返團體戰！——錯過了上次在團體戰捕捉雷吉艾斯的機會嗎？這將是你捕捉這隻冰山寶可夢的大好機會！

（4）額外兩張團體戰入場券——在活動期間內旋轉道館的轉盤，最多能額外獲得兩張團體戰入場券。活動時間結束後，這些團體戰入場券將無法使用。此外，包包內一次最多只能放一張免費團體戰入場券。

2019年只剩幾週就要結束了！和《Pokémon GO》一起為2019畫下一個最完美的句點吧。把握時間，將12月特別活動的寶可夢通通抓起來吧！

(中時電子報)