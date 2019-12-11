防檢局上周修正「輸入植物或植物產品檢疫規定」，宣布將開放南韓產奇異果進口，有農民擔憂此舉將影響我國產水果市佔率，更有南韓奇異果走大路，台灣蜜棗卻走窄門的質疑，對此專家認為，按照國際慣例病蟲害疫區受到嚴格管制在所難免，南韓奇異果中並無我國關切的疫病，因此難與蜜棗相提並論。

南韓上月公告台灣蜜棗解禁，令我農委會為之振奮，自2009年申請登陸後，經歷10年才取得巨大成果，但由於台灣是東方果實蠅疫區，受到南韓高度關注，因此未來外銷必須透過低溫除蟲技術才能完成，但專家，台灣蜜棗普遍不耐低溫冷藏，未來外銷對農業產值的幫助恐怕也很有限。

前動植物防檢局長黃德昌指出，按照國際規範，台灣蜜棗必須透過冷藏的檢疫處理，但以目前國產蜜棗來說，經過12天1度C的低溫冷藏後相當容易凍傷，若要真正販售到當地市場，所投入的成本就會變高，能不能獲南韓貿易商青睞，仍是未知數。

黃德昌過去曾參與蜜棗的低溫檢疫研發過程，他坦言要將蜜棗在1.2度的環境下存放12天才能完全殺死東方果實蠅的蟲卵，老實說是勞民傷財，且上架過程都必須在冷鏈系統，當地是否會有貿易商願意投資都是問題，就算上架了，以台灣蜜棗來說，有些品種在回溫後容易凍傷，有些則是不耐低溫存放，因此相當考驗冷鏈技術。

他認為，蜜棗外銷南韓實際上對我國農業的經濟幫助相當有限，唯一能期望的就是設立「非疫生產區」，透過台韓雙方認證的方式，讓我國蜜棗無須經過12天的低溫檢疫過程，直接販售到當地市場，但無奈國際規範中的非疫生產區需要比較大的環境，且要設置緩衝區、實施日常監測，透過長年記錄沒有東方果實蠅後才能達標，以台灣破碎的種植區域來看，實施上有相當的困難度。

(中時 )