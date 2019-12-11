汐止警分局為有效遏止強盜、搶奪、擄人等重大社會治安案件發生於11日上午10時，與中國信託商業銀行汐止分行共同實施「金融機構防搶演練」；假想金融機構遭搶後，警方的處置作為。藉此演練來考驗轄區發生重大刑案時，第一線員警通報並實施攔截圍捕的狀況及勤務指揮中心的調度、指管效能，除了考驗員警實際執勤時的應變能力，更可讓第一線員警更熟悉各類重大案件發生之攔截圍捕作業程序，以利迅速緝獲歹徒，維護民眾生命財產安全，有效防制搶奪等重大刑案之發生。

有鑑於日前汐止分局員警於攔查車輛時不幸因公殉職案，故本次演練除要求員警落實攔查人車程序，確保執勤安全外，另以汐止分局從警資歷未滿2年的年輕員警為演練對象，藉此訓練及教育員警熟稔重大、特殊刑案發生之圍捕作業程序，訓練臨場應變能力，並結合各單位的機動組合警力，運用各重要聯外道路口設置攔截點、車牌辨識系統等，在重大刑案發生後，即時追緝並攔截罪犯及執勤安全，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心理，以維護汐止分局轄內治安。

汐止分局呼籲民眾外出時儘量少帶大量現款及貴重金飾，宜使用金融卡、信用卡、手機行動支付等替代現鈔，存領大量現款時宜有二人以上同行護送，或向警察機關申請護鈔，謹防歹徒覬覦，存錢、提款時，應注意身旁是否陌生人；遇有搶案發生或發現可疑人物時，應撥打「110」，並確記歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具（含車牌）及逃離方向等資訊並提供給警方，汐止分局將提供民眾必要之協助。

(中時 )