台中市政府地政機關每日執行測量業務，穿梭往返市區大街小巷、田間小徑及山區產業道路，並行銷2020台灣燈會。（台中市政府地政局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府地政機關每日執行測量業務，穿梭往返市區大街小巷、田間小徑及山區產業道路，中市府整合行銷資源，運用移動式的車體向民眾行銷2020台灣燈會形象廣告，就是要讓市民迎接燈會很有感覺！

地政局長吳存金表示，本市所轄11個地政事務所，每日均有測量公務車穿梭在各鄉鎮市間為民服務，機動性高又能深入鄰里，這次共安排了19台公務車張貼燈會廣告，各位鄉親日後看見在路上趴趴GO行銷2020台灣燈會的測量公務車，在安全情況下不妨多投以關愛的眼神，在燈會期間大家一起來賞花燈、嘗美食、看美景，逛花燈遊台中。

地政局指出，這波趴趴GO先鋒，地政同仁都樂於行銷燈會資訊，大大提升親民感。再次提醒大家，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主題， 副展區於12月21日在文心森林公園搶先點燈，總展期65天為史上最長展期。

地政局強調，主展區位於后里花博園區，佔地35公頃，規劃「森林秘境」及「藝想世界」兩大主題，將於2020年2月8日正式點燈，一路展至2月23日，燈會各項前期準備及宣導活動工作正如火如荼進行。

(中時 )