銘異（3060）今（11）日公告，明（12）日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，會中將說明公司營運概況及未來展望。

銘異今年前三季累計營收40.03億元，較去年同期的51.09億元下滑逾二成，因營運規模持續縮小，今年單季營收僅落在13至14億元間，不若去年同期16至17億元，連帶拖累獲利表現，營運自2017年第四季起即陷入虧損，迄今已連八季出現虧損，今年虧損持續擴大，經結算今年前三季累計每股淨損達2.18元，相較於去年同期的每股淨損1.5元，虧損擴大逾四成。

(工商 )