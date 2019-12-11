銘異受邀召開產業座談會 16:282019/12/11 工商 鄭淑芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 銘異（3060）今（11）日公告，明（12）日受邀參加元大證券舉辦之產業座談會，會中將說明公司營運概況及未來展望。 銘異今年前三季累計營收40.03億元，較去年同期的51.09億元下滑逾二成，因營運規模持續縮小，今年單季營收僅落在13至14億元間，不若去年同期16至17億元，連帶拖累獲利表現，營運自2017年第四季起即陷入虧損，迄今已連八季出現虧損，今年虧損持續擴大，經結算今年前三季累計每股淨損達2.18元，相較於去年同期的每股淨損1.5元，虧損擴大逾四成。 (工商 ) #今年 #營運 #每股 #產業 #座談會 也許您會感興趣 推薦閱讀 星宇航空進入第5階段審查 近期可望核准營運 13:422019/12/08 生活 《電機股》勤美鑄件訂單回溫，明年展望比今年佳 10:342019/12/09 財經 中碳歲休營收降 前11月自結每股盈餘6.54元 10:552019/12/09 財經 補豬瘟防疫破口 陳吉仲視察進口郵包檢疫 13:402019/12/09 生活 5年首見！國泰置地今年實價租金連四筆4千元 15:102019/12/09 財經 《塑膠股》台聚看2020，太陽能續「亮」EVA、PE續保守 15:402019/12/09 財經 11月出口翻紅 終結連2黑 16:152019/12/09 財經 鼎炫-KY上月營收1.69億 寫今年新高 16:312019/12/09 財經 考選部「為國舉才」地方座談會 首場與雲林交流 18:512019/12/09 政治 嘉義馬稠後後期園區動土 蔡英文宣示2024年完成開發 16:342019/12/10 財經 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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