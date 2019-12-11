台美今年11月首度共同舉辦大規模的跨國網路攻防實兵演練，行政院數位政委唐鳳今天指出，資安演練將會常態性辦理，每年至少一次，且參與國家可望繼續擴充。

台灣與美國11月上旬首次共同舉行為期三天的「大規模網路攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercises, CODE），模擬北韓網路攻擊金融關鍵基礎設施，由國內外資安攻擊好手與台灣金融機構防守聯隊分成「紅隊」與「藍隊」進行實兵演練；參與者除了台灣和美國，也有印尼、日本、捷克、澳洲、馬來西亞等十國共同參與。

唐鳳表示，國外來台的參與者認為台灣的資安能力高於原本預期，有很好的表現；這項資安演練將會常態性的辦理，不會只辦今年這一次，將成為常態活動，每年至少舉辦一次。

唐鳳說，未來參與的國家也可能會繼續擴充，就不止十國。她日前訪問柏林與荷蘭，對方聽到這個常態化的構想也表達參與意願；在未來跟歐盟關係拓展上，將是另一個可以常態化的事情。

台美今年首度共同舉辦國際網路演練，聯合十國以上之力打資安戰，為台美網路合作立下新里程碑，行政院資通安全處透露，台灣公部門每月遭受境外網攻次數平均達3,000萬，但防禦率高達99.99％以上。

美國在台協會（AIT）與行政院資安處11月共同舉辦首次國際聯合網路演練，這項演練是年度「大規模網路攻防演練」（CODE）的一環。可以說是在美台日益深刻的網路合作領域，立下了新的里程碑；代表不只是美國與台灣將在網路上有更加密切的合作，本區域內所有經濟體的合作也能夠愈緊密。

(工商 )