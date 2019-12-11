證交所表示明達醫（6527）初次上櫃普通股（IPO）承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（11）日辦理競拍，競拍結果最高價為80.8元，承銷價為58.8元，今日在興櫃收盤成交參考價為79.5元跌1.6％。

明達醫此次競拍股數1,943仟股，公開申購股數為785仟股。此次參與投標之投標單筆數共計2,796筆，合格標單共計2,650筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於今日經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。

明達醫開標結果最低得標價格71.68元，最高得標價格80.8元，得標加權平均價格72.92元。

證交所指出，另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，明達醫競價拍賣最低承銷價格為52.50元，此次辦理公開申購價格為58.8元，12月13～17日為公開申購期間；12月19日為公開抽籤日。

(工商 )