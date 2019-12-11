監委田秋堇、趙永清、林盛豐緊追核四電廠議題，繼發現核四廠址坐落在斷層帶上，今天又指出，台電1992年陳報核四計畫，竟以1980年所推估的預算陳報，導致核四未能採統包發包，封存至今，一號機與二號機總共缺少602個設備組件，核有違失，4日通過調查報告，台電確定遭糾正。

監委田秋堇指出，核四一號機封存前，因已移用二號機相關設備，因此沒有缺料，核四二號機則缺少311個設備組件；封存後，一號機仍有部分系統維持運轉，導致設備故障持續由二號機「器官移植」至一號機，截至今年4月23日，一號機與二號機分別缺乏145個、457個設備組件，總計缺少602個零組件。

田秋堇說，台電直到第五次陳報核四興建計畫，才在1992年2月由行政院核准興建，投資1679億元，當時由於適逢車諾比核子事故引發反核聲浪四起，台電權衡之下，以1980年所估萬成本陳報，決定推遲追加預算，未能關照機組容量從100萬瓩增至135萬瓩，物價指數調漲等問題，先以緊澀預算推動。

田秋堇表示，核四也因此無法如核一、二、三廠順利統包發包，反之於施工測試階段，以採購強制性備品（耗材）和保固條款方式建置，未能及時和閣揆和總統報告真實情況，使得2010年宣布一號機商轉，卻無法確認30年內能買到備品，約詢台電人員也坦承沒有考量到這部分。

田秋堇說，核四採用設計採購施工同步進行（Fast Track）模式，工程展開後，設計變更的影響一直存在，加上施工工期不斷推延，導致核四一號機設備組件超過保固期，以致需移用二號機的設備組件。

田秋堇說，台電當初隱藏實際成本，以利核四興建案能順利通過，日後以追加預算方式提出，直到2012年第4度調整核定投資總額為2838億元，形成台電與國家的財務負擔。

「重啟核四是假議題」，監委趙永清認為，當初興建核四有一部分是因為國防需要，現在若要推行的話，是施作30至40年前的設計，經濟部也說重啟核四需要花N＋7年，他推估至少要10年以上，屆時恐怕沒有核安專家願意擔保，擔憂只是更大的錢坑。

監委林盛豐也說，假定真的要重啟核四，由於部分零組件瀕臨「消失性備品」，幾乎是「拔掉重來」狀態，所需預算絕不是現在看到的。

(中時 )