慈濟基金會援建大甲區東陽國小7間組合屋教室，11日舉行落成啟用典禮。（陳淑娥攝）

東陽國小組合屋終於落成啟用，由校長吳文芳代表學校收下鎖匙。（陳淑娥攝）

東陽國小組合屋終於落成啟用，學童們開心進教室上課學習。（陳淑娥攝）

眾人一手接一手傳遞連鎖磚，雖然每個人汗流浹背，但過程中體會到感恩的心。（大甲區東陽國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區東陽國小教學大樓將拆除重建，8個班級面臨無教室可用窘境，在慈濟基金會熱心援建下，工程歷經炙熱夏日及寒冷冬天，終於落成啟用，11日舉行入厝典禮，小朋友開心進教室上課，再也不用擔心沒地方可課！

慈濟基金會援建東陽國小組合屋教室啟用典禮，由校長吳文芳、大成不鏽鋼公司協理陳松茂、慈濟營建處陳文亮、慈濟志工洪萬得、中山里長廖嘉佐、家長會長詹添安、前任校長邱弘毅等人共同揭碑。

校長吳文芳表示，看到牆面上張貼組合屋從無到有新建過程，每張照片都是動人故事，從丈量鋪磚、立柱鋼筋、架裝強面屋瓦，志工們頂著10度以下低溫與炎熱酷暑努力完成，只為了提供孩子一個溫暖的教室。

學生回憶指出，當初大家排成一條人龍，一手接一手傳遞連鎖磚，剛接到磚塊時，覺得有些重，做久了還會痠痛，可是付出一點力量，再轉手託付給別人後，心情跟著放鬆起來，雖然每個人汗流浹背，但兩上卻笑容滿面，過程中讓每個人體會到感恩的心。

吳文芳說，感謝慈濟上人及志工們大愛精神，援建組合屋，未來新校舍完工後，將提供學子優質學習環境，期許他們永遠心存感恩之心。

(中時 )