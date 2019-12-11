黃啟嘉競選總部於11日成立，前總統馬英九、葉毓蘭與鄭麗文等人到場力挺，在支持者夾道歡迎下進場。（王昱凱攝）

馬英九與黃啟嘉等人高歌「夜襲」，引起台下2千餘名支持者共鳴。（王昱凱攝）

馬英九痛批台灣在蔡政府執政下，經濟、觀光與主權等層面節節後退，蔡還稱經濟20年來最好，根本是自我感覺良好。（王昱凱攝）

花蓮國民黨立委參選人黃啟嘉競選總部11日在前總統馬英九等人站台力挺下成立。馬痛斥蔡政府否定92共識，造成陸客流失70萬人次，還大言不慚稱經濟20年來最好，砲轟蔡「最會自我感覺良好」，執政3年丟失7邦交國，每一個邦交是台灣的主權象徵，怒批在傷害中華民國的就是蔡英文。

黃啟嘉競總成立大會於市區市民廣場舉辦，馬英九與黨內不分區立委候選人葉毓蘭、鄭麗文等人一同步入會場，現場約2千人高歌韓國瑜主打歌之一「夜襲」，讓支持者熱血沸騰，將氣氛哄抬到最高點。

馬英九讚黃啟嘉雖是素人，卻於公益與社福領域深耕，結合醫師身份與扶輪社等單位服務經驗，定能為花爭取福利。馬特別向鄉親致歉，指出多年來東部交通始終不如西部，都是政治人物的錯，希望這次選對人，為民謀福。

馬英九表示，去年全民最大黨就是「討厭民進黨」，讓綠營在縣市首長之爭一敗塗地，但民進黨卻沒記取教訓，粗暴修訂一例一休、否定27年來兩岸92共識，造成經濟損失1500億，過去11個月出口外銷都是負成長，卻還說經濟最好，聲稱100多家台商返台帶回7000億資金。

馬英九提到，蔡政府丟失邦交國速度驚人，再過幾年說不定剩下15國就全無，卻還有綠營官員拍手叫好，毫無邏輯說台灣屆時就可獨立了。馬指出每個邦交都是國家在國際上主權代表，若明年投民進黨，台灣在國際上恐完全被孤立。

(中時 )