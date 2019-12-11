春節將至，豬年將跨到鼠年，明年12生肖的流年運勢究竟如何？有哪些生肖運開財來，又有哪些生肖犯太歲需要保平安呢？就讓命理專家毛衣老師來告訴你。

屬鼠的人：2020犯太歲，建議農曆2020年正月十五日以前安太歲，並朝拜以保平安，凡事謹慎，雖然財星盈門，建議多做善事，才會順利度過，農曆六月可求財運；農曆十月容易有血光，建議小心並捐血行善。

屬牛的人：今年運勢半吉半憂，今年有病符星降臨，需注意身體、情緒起伏，建議不要去醫院探視病人，凡是警慎堤防，不要亂吃東西，應於農曆一月化解病符星，以保平安吉祥，建議多做善事，可逢凶化吉，還要堤防小人陷害，農曆四月七月特別注意身體。

屬虎的人：今年運勢憂喜參半，今年有天狗星入命，建議「寧可直中取，莫向曲中求」。勿行夜路、開車小心，尤其農曆八月更需注意血光之災。

屬兔的人：逢天喜、天德、福德吉星拱照，自有財福，喜氣洋洋，貴人運佳，諸事亨通，但須預防小人之口舌之災，容易有是非，建議說話謹慎小心。不要扯口舌之快，就可以逢凶化吉，也要記得安太歲。

屬龍的人：今年運勢有將星當令，財源廣進、生意興隆、交易順通，福氣從天而降、財利雙收，但美中不足有白虎星入侵，切勿高調樂極生悲，慎防意外之不幸，農曆四月、十月小心血光意外。

屬蛇的人：今年福星高照，滿天吉星出現，喜氣洋洋，一切逢凶化吉，轉禍為福、名利雙收。

屬馬的人：今年太歲正沖、諸事不順，有破大財之憂，甚至周轉不靈，建議多做好事積善果，以保守為上，才容易平安度過，記得安太歲。

屬羊的人：今年害太歲，雖然財喜臨門，但須房小破財，交友小心。不可以幫人作保蓋章，可以免生橫災及破財意外官司是非之災，也要安太歲，農曆五月最容易破財。

屬猴的人：今年可以名利雙收、位重權高，但不可以管閒事、慎防小人陷害，以致失財損傷，或是招惹官司是非，建議多做善事佈施，凶事自然可以逢凶化吉。農曆二月、七月、十月要注意。

屬雞的人：今年紅鸞星動、吉星高照、喜氣洋洋、人逢喜事精神爽，但是男性屬雞須慎防美人計、仙人跳，交友小心、不要走夜路，倫理道德要放心理，小心有糾纏之煩事，要安太歲。

屬狗的人：今年有喪門星，建議勿入喪家，行喪不要看，也不要去醫院探視病人，建議農曆一月中制化喪門星，多做善事，可以免招災惹禍。

屬豬的人：今年運勢佳，太陽吉星高照、否極泰來、萬事宜保守節制，可以免憂心。家運要小心，夫妻感情不和睦，以及情色惹禍。

(中時電子報)