恒指午後彈升 收漲0.79％ 16:312019/12/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美傳將推遲12月中旬生效的新一波關稅，香港恒生指數11日受此影響，開低走高。午盤後恒指加速上漲，截至收盤，恒指漲0.79％，上漲208.81點，收報26,645.43點。國企指數漲1.03％；紅籌指數漲0.79％。 新浪財經報導，11日航空類股、造紙類股集體大漲，中國東方航空漲3.39％，中國國航漲2.65％。玖龍紙業漲4.07％，理文造紙漲3.3％。 另，華為概念股集體走高，其中，瑞聲科技大漲5.63％，舜宇光學漲1.16％，丘鈦科技漲1.3％。 (工商 ) #指數 #11 #中國 #上漲 #航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 《電腦設備》營收捷報＋外資喊655元，緯穎再創新高價 10:172019/12/10 財經 京城前11月營收逼近50億 創歷史新高 10:242019/12/10 財經 陸11月CPI漲4.5％創94個月新高 豬肉價漲110.2％ 10:322019/12/10 兩岸 陸11月CPI增至4.5％ 創近8年新高 10:372019/12/10 兩岸 建案銷售入帳助攻 隆大11月營收續衝高 10:422019/12/10 財經 《興櫃股》上洋前11月營收年增23.22％ 10:512019/12/10 財經 《業績-鋼鐵》「風」勢助長，世紀鋼11月營收年增逾9成 10:512019/12/10 財經 《業績-半導體》家登11月營收寫次高，年增47％ 11:082019/12/10 財經 開發金控前11月獲利達117.65億元 成長48％ 12:092019/12/10 財經 《業績-百貨》房市增溫，詩肯明年營運可望翻轉 12:162019/12/10 財經 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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