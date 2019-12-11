中美傳將推遲12月中旬生效的新一波關稅，香港恒生指數11日受此影響，開低走高。午盤後恒指加速上漲，截至收盤，恒指漲0.79％，上漲208.81點，收報26,645.43點。國企指數漲1.03％；紅籌指數漲0.79％。

新浪財經報導，11日航空類股、造紙類股集體大漲，中國東方航空漲3.39％，中國國航漲2.65％。玖龍紙業漲4.07％，理文造紙漲3.3％。

另，華為概念股集體走高，其中，瑞聲科技大漲5.63％，舜宇光學漲1.16％，丘鈦科技漲1.3％。

(工商 )