資誠聯合會計師事務所今（11）日再次結合PaGamO遊戲學習平台、舉辦第二屆「資誠電競大賽」。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲指出，數位科技為企業帶來創新變革，機器人流程自動化（RPA）正在取代傳統需大量人力的工作，而企業因應數位潮流的變革與新型態的交易模式，也讓審計工作面臨新的風險及效率問題。

為此，資誠積極開發多項數位工具以因應時代潮流，跳脫傳統框架以突破困境。資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛表示，樂見資誠同仁透過電競比賽，來對課堂知識及實作經驗做一次總驗收，並透過遊戲不斷複習，來強化自身的競爭力及團隊合作默契，共同解決及改善工作上遇到的問題。希望讓同仁可以在遊戲中學習專業知識，藉此引發同仁的學習興趣，讓知識力轉為行動力，做自己學習的主人。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師林永智表示，身處資訊爆炸的網路世代，資誠持續將教育訓練數位化、遊戲化，並舉辦各種與同仁專業知識及發展目標相關的電玩遊戲及競賽活動，希望透過活潑多元的方法，提高同仁的學習動機，滿足年輕人多樣化的需求，透過線上遊戲來吸收專業知識，讓同仁掌握如何有效率與有效果地自主學習，成就自己為自覺、主動、積極的學習者。

(工商 )