悠克董事會決議取消明日股臨會 16:312019/12/11 工商 鄭淑芳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 悠克（6131）今日召開董事會，決議取消原訂於明（12）日召開之股東臨時會，且暫不改選悠克董監事等經營團隊，以穩定悠克之經營管理。 悠克指出，因公司法人股東高賓國際商務有限公司僭稱悠克監察人，並違法召開悠克股東臨時會且改選董監事，已造成外界對悠克合法經營團隊與正當公司治理之混淆，為穩定悠克經營管理與避免對悠克經營團隊之疑慮，決議取消原訂於108年12月12日召開之股東臨時會，暫不改選悠克董監事等經營團隊，以穩定悠克之經營管理。 (工商 ) #悠克 #經營 #股東 #經營團隊 #團隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 厚植觀光業數位人才 觀光局用心經營 04:102019/12/09 產業特刊 樂陞案禿鷹回來了？ 鈞泰怕臨時股東會成套現手段 15:432019/12/09 財經 蘆洲公所獲傑出貢獻團體獎 賴俊達：將經驗複製到中和 18:332019/12/09 生活 未來科技展 交大11團隊獲獎 04:102019/12/10 投資理財 朱立倫加入韓團隊的起手式：整合藍營大老 01:462019/12/10 政治 5G打群架 亞太扶植3車聯網新創團隊 09:042019/12/10 財經 競選旗幟遭破壞 鍾佳濱團隊譴責 17:302019/12/10 政治 高賓發起鈞泰臨股會 鈞泰國際：委請律師採取法律行動 23:512019/12/10 財經 專家傳真－由品牌經營的角度來看選戰 04:102019/12/11 產業特刊 《觀光股》雲品Q4旺季看俏，接手經營桃園皇家薇庭 13:412019/12/11 財經 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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