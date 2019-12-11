悠克（6131）今日召開董事會，決議取消原訂於明（12）日召開之股東臨時會，且暫不改選悠克董監事等經營團隊，以穩定悠克之經營管理。

悠克指出，因公司法人股東高賓國際商務有限公司僭稱悠克監察人，並違法召開悠克股東臨時會且改選董監事，已造成外界對悠克合法經營團隊與正當公司治理之混淆，為穩定悠克經營管理與避免對悠克經營團隊之疑慮，決議取消原訂於108年12月12日召開之股東臨時會，暫不改選悠克董監事等經營團隊，以穩定悠克之經營管理。

(工商 )