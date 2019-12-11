秉持著「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」的企業經營理念，元大人壽多元行銷業務部電銷一組選在「國際身心障礙者日」前夕，主動號召了42位公司長官及同仁，還有21位員工眷屬，分別從台北及高雄兩處前往位於彰化的喜樂保育院一同進行物資捐贈及志工服務。當天，元大人壽的同仁們以事先設計之遊戲與近百位院生互動，讓院生從陌生到信任，最後感受到同仁滿滿的關懷與愛，共度了一個美好的周末。看到院生開心的笑容，同仁們心中也升起了暖暖的小太陽，感受到付出的美好。

喜樂保育院的服務對象初期以照顧小兒麻痺兒童為主，後轉型照護智能障礙及多重障礙者，服務年齡從幼兒、兒童、成人到老年都有。這是元大人壽第2年參與物資捐贈與志工服務，主辦同仁事前透過上喜樂保育院的官網瀏覽公告之每月需求物資，然後張貼於辦公室大門口，由同仁自由樂捐，再將全部捐款交由採買同仁分頭去進行採買，無論是牙膏、衛生紙、尿布、紙尿褲、沐浴乳都是同仁精挑細選，希望可以照顧到這些院生的日常需求，同時也是大家展現慈悲心的機會。

活動當天，同仁們先以帶動唱來活絡現場氣氛，接著登場的是同仁特別設計的套圈圈及保齡球遊戲。由於這裡的院生很多都是遲緩兒，他們的肌肉協調性比較需要訓練，透過這2個遊戲可以加強他們手臂肌肉與腳的協調性，及對距離的認知，以促進身心健康。在歡樂的遊戲後，同仁再度上台帶動唱，此時也邀請院生一同共舞，當院生聽到音樂響起，便湧上台一起跟著音樂手舞足蹈，笑聲盈盈；緊接著是扮演聖誕老公公的同仁上場，更為活動帶來另一波高潮，聖誕老公公發送著同仁貼心準備的餅乾給院生，而不是糖果，只因對遲緩兒而言，糖果不是安全的食物。

活動結束後，同仁協助將院生推回班級，然後參觀喜樂保育院的生命教育園區。在導覽員的解說協助下，同仁進行了輪椅及白手杖體驗，了解到如何正確的協助身障人士使用輪椅及協助視障人士使用白手杖，並模擬了如何獨自使用這些輔具，體驗身障者的行動不便。院內也擺設義賣攤位，同仁不只購買院生親手製作的愛心水餃當午餐，很多同仁也在現場樂捐，希望盡一份心力。

喜樂保育院主任葉鳳棋女士表示，非常感謝元大電銷連續2年來的捐贈，並熱情的帶動許多活動給予院生們不同的體驗，讓他們感受到關懷，為生活增添精采。此次參與的元大人壽志工們，有部分同仁是第一次參與這樣的活動，在與院生的互動過程中，撼動了內心深處，深深覺得自己非常幸福，應該感恩；有些同仁則特地帶孩子來，讓他們了解到不是所有人都過著健康幸福的生活，也有些弱勢族群隱藏在社會角落默默過日子，期許啟發孩子們懂得感恩、願意付出及體諒；另外，還有同仁已經參與多次，每ㄧ次都讓心靈感到非常富足，認為自己在工作上更具同理心，即便客戶不買單，但只要曾經真誠溝通過保險保障的重要性，不成交也很滿足。

付出的另一面就是得到，正如元大的經營理念，經過這次的志工服務，很多同仁都非常感謝主辦單位的安排，除了感恩，更了解到自己從事之保險業對社會大眾的幫助是什麼，也更堅定推動保險保障的重要性及從事保險業的決心。

(工商 )