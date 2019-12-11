何如芸2003年當紅之際，嫁給花蓮「美侖飯店」董事王敏錡，1年後就面臨老公出軌劈2女，當時她選擇原諒，並在生下2個兒子後，過起相夫教子生活，直到去年底才復出拍三立8點檔《炮仔聲》，11日則被《時報周刊》爆疑與老公分居。王敏錡透過友人向周刊回應是何如芸4月先提的離婚，何的經紀人也坦承確是如此。何如芸稍早在臉書表示：「這樣的生活我過了10年，一直有盼望，但一直失望，Brian、Bruce，媽媽對不起你們，沒有辦法忍到最後」，認了確實婚變。

何如芸經紀人表示，本來夫妻倆計畫明年1月要送小孩去新加坡讀書，何如芸也打算去當地陪小孩，她心想反正屆時夫妻會分居兩地，過去十年來她的日子也都這樣過，所以才跟對方提離婚。沒想到她一將離婚想法提出，老公就決定提早將孩子送出國上英文學校，是小孩在出國前幾天問她「媽媽你會跟我們去新加坡嗎？我們過幾天就要出國了」，她才知道孩子出國的日期，被迫與最愛的兩個兒子提早骨肉分離，她當場就崩潰，所以7、8月時才會暴瘦。現在小孩每個月會回國一次，他們母子才有機會見面。

何如芸臉書最後一張與老公及小孩一家四口的合照是今年一月。（摘自何如芸臉書）

兩個兒子被送去新加坡後，看不到小孩的何如芸什麼資料都沒有，急著問公司的人怎麼找小孩，結果王敏錡警告她不要去吵公司的人。她因為想找小孩找不到、電話也打不通，很生氣才問王，結果得知小孩的電話被他收起來了。至於小孩現在每個月就要回來一次，她推測應該是因為小孩臨時送出國上英文課的時間太急，還沒來得及辦好正式學籍等手續，所以每30天就要出境一次。

至於明年一月能否如她原本計劃出國陪伴兩個兒子，經紀人表示，何如芸還是想要去，但王會不會讓她去則不確定。

至於何如芸為何4月就提離婚，還在臉書上寫「這樣的生活我過了10年」，似乎話中有話，經紀人說，何如芸被問此事時僅回「他就一直玩啊」。經紀人心疼表示，何如芸很不願意讓離婚這件事放到檯面上，「她說10幾年都忍下來了，現在會提出離婚，是真的受不了了」。







(中時 )