新社有「台中後花園」美名，為推廣當地農遊樂趣，台中市政府農業局輔導新社區農會12月每周末推出「花現秘境三部曲」，結合樂團表演、在地食材風味餐及食農教育等三大主題，規劃花卉農事體驗、在地農家風味餐、松之戀秘境下午茶、東豐綠廊單車遊、美東醬油DIY、優恩蜜採果趣等內容；11日在木佃軒前廣場舉辦「食農教育體驗」宣傳活動，讓更多人體驗山城特色農產、享受農村風情。
農業局與新社區農會輔導馬力埔休閒農業區舉辦「花現秘境 悠遊新社」食農教育體驗活動，讓大家體驗山城特色農產品生產行銷、休閒生活及生態農業，活動內容豐富吸引台北市大安區不少民眾專程包團來體驗。
農業局表示，新社區農會推出秋冬精采遊程，結合抽藤坑及馬力埔兩大休閒農業園區，推出「花現秘境三部曲」系列遊程，包含樂團表演、在地食材風味餐及食農教育遊程體驗，並與台中樂活旅宿聯盟共同推出遊程及住宿的深度旅遊，規劃一日及二日遊方案，歡迎各地遊客來新社體驗農村風情。
農業局說，更多詳細活動資訊及報名專線，請查詢「花現秘境 悠遊新社」網頁https://ezgo.coa.gov.tw/zh-TW/Front/News/Detail/1354；或者洽詢新社區農會專線04-25810868、04-25811511轉278、279。
(中時 )
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