前陸委會主委張顯耀擔任國民黨義務副秘書長兼發言人案，今送交中常會核備，文傳會主委程美華會後轉述，張顯耀人事案全體通過，沒有太大爭議，張顯耀接任職務後除增加攻擊力，也可借重張在高雄地區人脈，全力替高雄立委參選人輔選。

程美華轉述，「卡神」楊蕙如網軍案備受矚目，如今傳出楊蕙如已經出國避風頭，會中有委員提出要求，希望立委協助向出入境管理局調閱資料確認，釐清楊蕙如是否已經出境逃到國外。

黨主席吳敦義當場裁示，請立法院黨團協助調閱相關紀錄，確認楊蕙如是否如傳聞出境。

(中時 )