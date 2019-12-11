南投縣府文化局11日發表《曾樹枝藝師的陶砌歲月》、《游漆天地─黃麗淑的漆藝無盡藏》兩本新書；文化局長林榮森肯定兩位技藝保存者的工藝成就與成果，希望透過書本的紀錄傳承，讓更多人認識南投傳統工藝文化之美。

曾樹枝、黃麗淑在會中分享創作與生命歷程，也很榮幸能有專書出版；縣議員曾振炎、林芳伃、賴燕雪、台灣文獻館長張鴻銘、兩本專書作者黃世輝、蕭富隆、吳鵬基等人都到場共襄盛舉。

林榮森表示，文化局長期致力於文化資產的保存、傳承與推廣，執行「黃麗淑藝師漆藝創作與美學探討研究計畫」、「南投縣傳統工藝南投陶保存維護計畫暨曾樹枝藝師調查研究計畫」，經過層層審查，累積完成豐富研究成果。黃麗淑藝師及曾樹枝藝師也分別於2009年及2014年，由南投縣政府登錄為「漆工藝」及「傳統南投陶工藝─手擠坯」的技藝保存者。因此今年特別申請文化部補助，出版兩本專書。

兩本專書都以圖文搭配、淺顯易讀方式，敘述藝師的生命故事、習藝過程與工藝作品、創作理念，將嚴肅的調查研究報告轉化為普羅大眾書籍，希望藉此讓更多的民眾能夠親近了解傳統工藝文化，將大師技藝傳承保存，也藉此培養傳統與創新兼具的工藝新生代。

(中時 )