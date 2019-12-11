大陸華電財團傳將收購阿根廷電企股份 16:492019/12/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國華電集團牽頭的財團，傳出將收購阿根廷發電企業Stoneway Group的控股股份，且交易接近完成。 綜合外電報導，華電集團將通過旗下子公司中國華電科工，與合作夥伴收購Stoneway約80％股份。據悉，擁有Stoneway的家族成員Rogelio Nores正在北京商談這筆交易。 消息指出，Stoneway管理團隊將於交易完成後繼續留任，中國財團計劃利用該公司在拉丁美洲展開收購活動。 (工商 ) #華電 #收購 #中國 #股份 #財團 也許您會感興趣 推薦閱讀 採取對等做法 陸外交部限制美外交官活動 04:092019/12/07 全球財經 陸官媒提梵中建交 外交部：兩國對話為保障宗教自由 23:272019/12/07 政治 陸2020穩經濟 打三大攻堅戰 04:092019/12/08 話題觀察 人物剪影－LVMH阿諾特 買Tiffany致敬第凡內早餐 04:092019/12/08 財經要聞 人物剪影－收購德美利 嘉信集團貝廷格 線上券商巨擘成形 04:092019/12/08 財經要聞 不會有美國為首的反華聯盟 04:102019/12/09 論壇廣場 國巨併基美效應？ 京瓷擬買回AVX流通在外股權 04:102019/12/09 財經要聞 大陸通報2例H9N2病例 疾管署提醒五要六不 18:322019/12/10 生活 示範風場用「中國工作船」？ 台電：僅船身鋼板為陸製 20:362019/12/10 財經 掀兩岸產地標示戰絕非智者 04:102019/12/11 論壇廣場 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 狂！台積電市占碾爆死敵 三星輸到脫褲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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