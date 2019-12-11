中國華電集團牽頭的財團，傳出將收購阿根廷發電企業Stoneway Group的控股股份，且交易接近完成。

綜合外電報導，華電集團將通過旗下子公司中國華電科工，與合作夥伴收購Stoneway約80％股份。據悉，擁有Stoneway的家族成員Rogelio Nores正在北京商談這筆交易。

消息指出，Stoneway管理團隊將於交易完成後繼續留任，中國財團計劃利用該公司在拉丁美洲展開收購活動。

(工商 )