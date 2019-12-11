泰國南邦易三倉管樂團將來嘉義市國際管樂節踩街。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

日本安城學園高等學校吹奏樂部將來嘉義市國際管樂節踩街。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市國際管樂節自12月20日至明年1月1日舉行，21日踩街，有法國聲變街頭樂團、比利時Remork＆Karkaba、泰國南邦易三倉管樂團、日本安城學園高等學校吹奏樂部及國內樂團共50支團隊表演，精采可期，當天活動場地周邊交通管制。

21日下午2點在中央噴水池有踩街開幕儀式，由嘉義市管樂團、臺北樂府樂旗藝術團合作，演出《熱鬧的嘉義市街》和《就是要你管》2首兼具在地特色與管樂風采的代表音樂。

踩街嘉年華隊伍從圓環噴水池出發，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，50支國內、外及在地創意隊伍行經中山路、吳鳳北路、民族路，最後抵達嘉義市立體育場，下午5時30分開始變換隊形表演晚會。

當天開幕儀式會場、踩街道路及體育場周邊都交通管制，會場管制時間自21日11時起至活動結束止，市府會場管制市府前中山路段（吳鳳北路至忠孝路）雙向禁止車輛進入。

隊伍集結時（路）段管制時間自21日13時起至活動結束止，包括中山路（林森西路至中央噴水圓環）、西門街（中正路至中山路口）、新榮路、西榮街、民生北路、忠義街、國華街（中正路至北榮街口）、文化路（民族路至民權路口）、光華路、公明路（興中街至文化路。

踩街時（路）段管制時間自21日14時起至活動結束止。管制路段有中山路（中央噴水圓環至忠孝路口）、吳鳳北路（民權路至垂楊路口）、民族路（成仁街至啟明路口）、啟明路西側車道（新生路至垂楊路口）、體育路（垂楊路至興業東路口）。

(中時 )