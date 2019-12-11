小米台灣今（11）日舉辦「2019小米台灣米家智慧新品溝通會」，推出米家手持無線吸塵器 Lite、米家調理機、米家聲波電動牙刷 T500和米家聲波電動牙刷 T300等新品外，還預告驚喜彩蛋「米家掃拖機器人 1C」外。此外也特別公布年底前最後一波「小米聖誕季」活動，要讓米粉買好買滿，又不會傷荷包！

小米聖誕節 送禮別具心意 歲末犒賞自用皆宜

小米台灣宣布自12月17日起至12月25日止推出為期9天的聖誕活動，更搭配不同階段的特別商品組合與趣味小遊戲讓用戶一路狂歡迎接聖誕節的到來。12月17日10時起至12月25日止全時段，用戶皆可透過「九宮格抽抽樂」，有機會領取面額NT$500的小米手機專屬折價券、NT$200的紅米手機折價券或NT$250的全場折價券，還有機會免費直接帶走Redmi Note 8T (4GB+64GB) 星際藍或小米手環4。

自12月17日10時起至12月25日全時段優惠提供小米9T Pro直降$500，還贈專屬保護貼，特價$13,499，如搭配小米系列手機$500折價券，還可再降$500；Redmi Note 7 (4GB+128GB)直降$500，搭配紅米系列手機$200折價券，最高降$700，最低價$5,799即可入手；小米藍牙項圈耳機價格直降新台幣$400，特價$995；小米AI音箱直降新台幣$300，特價$1,195元。

小米台灣此次特推出時段限定的特惠商品，12月17日起至12月22日期間為「樂享生活日」，舉凡生活旅行、視聽娛樂產品，皆享特惠下殺；其中小米藍牙耳機Air直降新台幣$400，特價新台幣$1,595；小米遊戲耳機直降新台幣$300，特價新台幣$1,395；小米旅行箱20吋直降新台幣$200，特價$1,395。另外，自12月23日起至12月25日為「智慧家電日」，其中米家掃地機器人直降新台幣$900，特價$6,995；米家空氣淨化器Pro直降新台幣$500，特價$6,395；米家IH電子鍋直降新台幣$300，特價新台幣$2,195。

四款新品入列 讓居家生活再升級

除了在小米聖誕季期間針對先前推出的產品提供優惠價格外，聖誕季活動首日（17日），小米也同時開賣今日發表的多款新品，包含米家調理機（NT$895）、米家聲波電動牙刷 T500(NT$$995元）、米家聲波電動牙刷 T300(NT$545元)。

而米家手持無線吸塵器 Lite（NT$4,995元）則是於12月12日中午12點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子開放限時預購，另於12月17日在上述通路正式開賣。米家掃拖機器人 1C （NT$6,595元)將於12月23日12點起於小米商城mi.com與小米之家開放預購，預計於2020年一月底前全面開賣。

(中時電子報)