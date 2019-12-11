國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於11日上午，在副議長林沛祥的陪同下前往基隆七堵區大華橋拜票，她現場也談及自己建設方面的政見。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於11日上午，在副議長林沛祥的陪同下前往基隆七堵區大華橋拜票，她現場也談及自己建設方面的政見。（吳康瑋攝）

民進黨籍立委蔡適應日前也公布自己的市港規劃，他指出，基隆市有許多建設和都市規劃，需要協調中央一起來完成。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

民進黨籍立委蔡適應日前也公布自己的市港規劃，他指出，基隆市有許多建設和都市規劃，需要協調中央一起來完成。（蔡適應辦公室提供／吳康瑋基隆傳真）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於11日上午，在副議長林沛祥的陪同下前往基隆七堵區大華橋拜票，她談及自己建設方面的政見，她指出，基隆港為深入基隆市區為世界難得的港市景觀：但因不同隸屬單位，長久以來各自建設，使市、港之間的建設顯得彼此互不相容、無法相互搭襯，她說，在未來上任後，將會爭取市港合一，解除不力市港建設的國有閒置土地。

宋瑋莉指出，市長林右昌在2日向議會提出改建新市政大樓的計畫，並將新大樓蓋在三沙灣的決議不夠完備，她說，林右昌將每一個建設計畫都獨立處理，這樣會造成每個建設都獨立開發，使得整個港區顯得無法相互搭配，白白浪費土地資源。

宋瑋莉提出主張表示，未來她上任後，將會把整個港區的市港建設單位統一，並建立有效協調機制，使得市港建設可以「實質」統一。她說，這樣也可以避免各自為政的情形發生，她也希望政府將不合時宜且閒置多時的基隆市港埠用地、軍事用地都全面檢討，善加利用有利都市發展。

爭取連任的民進黨籍立委蔡適應日前也公布自己的市港規劃，他指出，基隆市有許多建設和都市規劃，需要協調中央一起來完成，包括基隆市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景再現計畫、軍港遷移微笑港灣等等，因此他積極與市長為改善基隆市的公共基礎建設而開會，並希望以「市港共好」的海洋門戶願景來發展在地，得到市民的肯定。

(中時 )