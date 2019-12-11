基隆醫院為預防天冷心肌哽塞患者激增，於11日出面提出運動檢測法，門診心臟科醫師蔡泉財指出，民眾可以藉由居家運動30分鐘，簡單檢測出是否有心血管問題。（吳康瑋攝）

基隆醫院為預防天冷心肌哽塞患者激增，於11日出面提出運動檢測法，門診心臟科醫師蔡泉財指出，民眾可以藉由居家運動30分鐘，簡單檢測出是否有心血管問題。（吳康瑋攝）

基隆醫院為預防天冷心肌哽塞患者激增，於11日出面提出運動檢測法，門診心臟科醫師蔡泉財指出，民眾可以藉由居家運動30分鐘，簡單檢測出是否有心血管問題，而若30分鐘後，呈現嚴重胸悶且無法平復，那就有急性心肌哽塞的風險，他呼籲民眾，若出現心肌哽塞等心血管疾病，一定不能拖延，要馬上前往醫院做檢驗或急救。

蔡泉財指出，慢性缺血性心臟病是上天堂的其中一個原因，而在11月27日美國心臟疾病年會發表成果讓許多人認為放支架與藥物治療這兩種治療方法效果差不多，但其實各有不同的好壞，他強調，最好的解決方法其實就是以最精確的檢查，並針對不同的情況來治療，包括放置心導管及放置支架等，而心導管是相對安全的檢查，病人在心導管進行的過程中幾乎都不會有任何的不適，他稱，病人在整個治療過程中，只有局部麻醉，都保持清醒，且大多可在一至兩個小時內完成，有病要醫治，千為別拖。

院長林慶豐表示，醫院目前可以危險性小於千分之一的心導管檢查來為民眾進行侵襲性檢查，病人於局部接受麻醉後，醫師在手的橈動脈置入血管鞘（sheath），將導管送至冠狀動脈中，以便注射顯影劑使冠狀動脈顯影出來，了解心臟血管狹窄的位置及嚴重程度，心導管檢查除了可用於診斷疾病外，也可以同時作為治療的術式。他也指出，近年來因為飲食的問題，造成罹患心血管疾病的年齡逐漸年輕化，並且患主在逐步增加，他呼籲民眾，平時需要少吃高膽固醇食物、戒煙，更要適當運動、控制血壓及血糖，如此一來也可以降低全身性血管狹窄的風險。

(中時 )