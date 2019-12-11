90歲老夫婦冬日裡迷路，林口暖心警送回家。（林口分局提供／戴上容新北報導）

新北市林口區文化一路日前晚間7時許，年約90歲一對老夫婦相偎在公車亭內避風，夫婦倆未探頭看公車是否到達，熱心民眾見狀報警請求幫忙。警方最後發現老夫婦身上有家人地址，最後將老夫婦平安送至親屬家中。

林口文化派出所警員孫浚桓與王凱翔抵達現場，見年約90歲老夫婦坐在公車站，警方詢問下瞭解，陳老夫婦欲至孫子家，兩人卻忘記地址僅記得周圍，警方見老夫婦在寒風中受寒模樣，邀請老夫婦到距離100公尺的文化派出所休息取暖，90歲陳爺爺不斷搖手表示不用麻煩，同時90歲老奶奶也作勢打電話給女兒，但眼尖的警方卻發現老奶奶其實並未連繫，立即請同事開巡邏車接老夫婦。

老夫婦喝完暖呼呼的茶，向警方描述孫子住家附近環境，警方憑藉對轄區概況，打開GOOGLE街景圖核對，另請老夫婦找身邊是否有線索可提供，原來貼心的家屬將地址護備好連同家族合照放在菜籃子，老夫婦龍著眼眶拿起相片、地址笑了出來，警方隨後將老夫婦帶往世大運選手村服務中心，並連繫家屬迎接老夫婦二人。

(中時 )