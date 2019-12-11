《港股》看好美推遲新關稅，恆指收漲0.79％ 16:482019/12/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人寄望美國將延後原定於12月15日對中國商品實施新關稅的措施，周三香港恆生指數開低走高，終場收漲0.79%，為26645.43點。國企股(H股)收漲1.03%，為10502.53點。受人民幣升值激勵，航空股、造紙股集體大漲。華為概念股走高，瑞聲科技勁揚5.63%，舜宇光學漲1.16%，丘鈦科技漲1.3%。獲花旗看好獲利前景，小米大漲8.47%。 (時報資訊) #科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 13檔入冬、農曆年節概念股 發燒 04:092019/12/07 證券．權證 新一輪關稅逼近 陸豁免美大豆及豬肉關稅 12:392019/12/07 財經 全國生活科技創意競賽 300位高手鬥技 14:202019/12/07 生活 寶佳插旗遠百 持股逾一成 潛在投資標的概念股出列 04:102019/12/09 財經要聞 「世界明珠」推案創高帶動 南港資產概念股 漲聲起 04:102019/12/09 財經要聞 17檔ESG＋5G概念股 喊燒 04:102019/12/09 證券．權證 宏普躋身商辦概念股 股價一度強漲1元 13:342019/12/09 財經 藍綠通吃 16檔總統概念股衝 04:102019/12/10 財經要聞 16檔5G概念股 業績升溫 04:102019/12/11 財經要聞 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 12:112019/12/11 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 房價腰斬剩3字頭！新莊副都心慘陷賠售循環 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。