投資人寄望美國將延後原定於12月15日對中國商品實施新關稅的措施，周三香港恆生指數開低走高，終場收漲0.79%，為26645.43點。國企股(H股)收漲1.03%，為10502.53點。受人民幣升值激勵，航空股、造紙股集體大漲。華為概念股走高，瑞聲科技勁揚5.63%，舜宇光學漲1.16%，丘鈦科技漲1.3%。獲花旗看好獲利前景，小米大漲8.47%。

(時報資訊)

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