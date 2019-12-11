英特爾在日前發布公開道歉信，因CPU缺貨影響筆電代工廠出貨。英特爾CPU供需缺口，造成11月PC/NB代工廠出貨不如預期，此一趨勢恐延宕至12月甚至是到明年的6月。今年4Q英特爾CPU供需缺口比預期還大，CPU緊俏恐限制近期NB/PC的出貨量。業者表示，CPU雖不是目前影響營收的最大主因，但即使英特爾目前將14奈米不足的產能移置10奈米，但因為良率不佳，OEM廠仍不敢貿然轉換平台，業者初估，目前CPU的供需缺口約達5-10%。

第四季NB/PC代工廠的NB出貨量，以緯創預估季增1成較為樂觀，而和碩估約和上季持平，仁寶方面在4Q表現可能出現中至高個月數的季減。

仁寶（2324）11月營收864.65億元，月減12.6%；累計1-11月營收為8983.05億元，年成長1.9%。仁寶11月筆電出貨量達350萬台，較上月持平；累計1-11月筆電出貨量達4030萬台。仁寶表示，受CPU缺貨影響出貨，預期筆電在第4季整體出貨量將持平或較第3季小幅衰退；不過穿戴裝置等非筆電產品出貨預期將維持季增雙位數表現。整體而言，第4季業績將較第3季小幅成長。

英業達（2356）月減高達21.05%，年減6.92%；累計1-11月營收為4575.86億元，較去年微幅減少0.49%。

(時報資訊)