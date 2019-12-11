智慧型手機在靜待5G換機潮前，銷售動能較顯壓抑，小米積極串聯智慧物聯網生活，今日小米台灣舉辦「2019小米台灣米家智慧新品溝通會」，一口氣推出「米家手持無線吸塵器Lite」、「米家調理機」、「米家聲波電動牙刷T500」和「米家聲波電動牙刷T300」，以及趕在年節前夕加碼的「米家掃拖機器人1C」，期望透過4款產品，全力搶攻年底的消費旺季。

以小米白色家電來說，台系概念股包括IC設計股的杰力(5299)，以及通路相關的網家(8044)以及全國電(6281)等，由於隨著小米家電新品的輔助、感測元件持續增加，對於晶片感測供應商的出貨也可望提供正面助益，比如說本次米家掃拖機器人1C擁有15種感應器輔助定位，由於杰力先前就曾出貨小米掃地機器人，故隨著消費旺季拉貨潮，也將提振業績表現。

在今日小米發表的產品中，最受注目的莫過於「米家手持無線吸塵器Lite」，擁有10W轉的高性能無刷馬達，提供120AW吸入功率能有效除塵，提供持續60分鐘運行時間，同時配備多款刷頭選擇，能因應不同的清潔需求，米家手持無線吸塵器Lite售價4995元，於12月12日中午12點起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電開放限時預購，另於12月17日在上述通路正式開賣。

另外，米家調理機售價895元，於12月17日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電正式販售；米家聲波電動牙刷T500售價995元、米家聲波電動牙刷T300售價545元，於12月17日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電同步開賣。

至於米家掃拖機器人1C搭載高速視覺導航系統，擁有15種感應器輔助定位，同時具備2500Pa超大吸力無刷馬達，提供4檔吸力模式調節，將於12月23日12點起於小米商城mi.com與小米之家搶先開放預購，預計於2020年1月底前全面開賣。

(時報資訊)