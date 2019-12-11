金融史上首位由金管會主委親自面試的壽險公司負責人，結果即將揭曉。金管會主委顧立 雄11日透露，已完成南山人壽代理董事長尹崇堯的面試，「馬上」就會作決定。據了解，保險局長施瓊華12日將親自宣布尹崇堯合格與否，且說明金管會的諸多考量。

總資產4.8兆元、為國內第二大壽險公司的南山人壽，今年因為新資訊系統境界一直出現瑕疵，在收取保費、計算理賠金、保戶資料等上面一直出問題，其舊的資訊系統又已在2018年9月就停用，難以恢復雙軌運行，金管會9月下旬以南山人壽更換資訊系統的決策有諸多疏失，重罰3千萬元，並將董事長杜英宗停職2年。

南山人壽董事會19日通過由大股東尹衍樑之子、現任南山董事及董事長特助尹崇堯，代理董事長，尹崇堯是2016年就出任南山人壽董事，南山人壽推舉尹崇堯的理由是其出任南山董事至今已滿三年，董事也是符合保險工作資歷的一部分，同時尹崇堯是董事長特助兼南山人壽協理，曾在商品部、精算部及客服部歷練，這三大部分都是壽險業主要核心業務，且許多跨部門會議，尹崇堯都有參加，極低調地認真學習。

但金管會則對此人事極為慎重，除了施瓊華親自作第一道面試，又準備多時，由顧立雄在上周親自面語尹崇堯，金管會強調，因為尹崇堯不具保險負責人資格條件規範的保險相關專業及年資，又不到40歲，必須要用其他足以證明其保險專業的條款，對於是否同意尹崇堯代理南山人壽董事長，金管會決定12日開記者會一次說清楚、講明白。

(工商 )