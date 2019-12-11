台新金控旗下台新融資租賃（中國）獲「2019江蘇省融資租賃年度公司」獎，該公司憑藉良好的經營績效、完善的租前租後系統營運管理，及優異的風險控管能力受到青睞，是5家從全江蘇省303家融資租賃公司中精選出的年度公司其中一家，更是唯一連續三年蟬聯此殊榮的台資融資租賃公司。

台新金控表示，目前大陸租賃公司的主管機關已從商務部移轉到地方金融監督管理局，因此本次「江蘇省融資租賃年度公司」的獎項評選是在新的監管單位下產生，全江蘇省有13個市級金融監督管理局出席此次盛會，且由省金管局擔任主要評審機構，以受評公司的資產規模、管理制度、業務模式、可持續性等綜合評選出績優者。台新融資租賃（中國）能夠在新的監管制度下，繼續被評為年度公司實屬不易。

台新金控指出，2011年、2012年間分別在大陸南京及天津投資設立台新融資租賃（中國）、台新融資租賃（天津），目前二家公司資本額共計7,000萬美元，主要從事機器設備租賃及車輛租賃業務，已在大陸20個主要城市設立業務據點，員工數有400餘人。本次獲獎的台新租賃（中國）整體營運表現優異，除獲得江蘇省融資租賃協會專業評委的肯定，也獲得銀行團的支持，在今年上半年取得由永豐銀行主辦的1億美元銀行聯貸資金，且參貸行超額認購。

大陸目前共約有上萬家融資租賃公司，業務競爭十分激烈，其中台資融資租賃公司也多達近20家。台新金控認為，台新融資租賃（中國）能夠在同業高度競爭下脫穎而出，連續獲選「年度租賃公司」，顯見該公司營運表現在大陸獲各界肯定，也為台資租賃公司在大陸爭取榮耀。

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