「卡神」楊蕙如案延燒，行政院政務委員唐鳳今天指出，因應網軍帶風向的攻擊有兩種做法，一是以最快的速度澄清，二是找出訊息傳播的路徑，降低網路謠言的可信度。

唐鳳強調，關西機場事件的憾事，一是澄清不夠快，二是使用新聞稿的澄清方式，沒有觸及到本來正在散播謠言的人。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，網路論壇PTT瘋傳大阪辦事處未妥善協助台灣人的文章，時任駐大阪辦事處處長蘇啟誠去年9月13日在寓所輕生。

楊蕙如涉嫌在網路帶風向侮辱大阪辦事處，日前遭台北地檢署起訴。唐鳳今天面對媒體詢問如何因應類似的網軍帶風向問題時，作上述表示。

唐鳳表示，行政院要求各部會小編反應的速度，採取「222原則」，也就是要在假訊息發生二小時內、提出澄清文稿200字以內，並利用二張圖卡說明；若實際看LINE Today的看板，發現一個小時之內有初步的回應，澄清的效果特別好。

唐鳳說，關西機場事件發生時，台灣事實查核中心才剛成立，人力與反映速度不足，在憾事發生之後，才準確調查到實際發生的情況。最近台灣事實查核中心及行政院在LINE Today澄清的反映速度，已經相當快，她認為回應澄清的速度是最重要的。

唐鳳認為，除了即時的澄清，也要透過公民社會的參與，來達到防治假訊息危害。從公民社會澄清並不只是確認真的或假的，還要找到訊息傳播的來源為何。

她以11月15日台灣事實查核中心的事實查核報告第204號舉例，網路流傳「香港暴徒酬勞曝光 殺警最高2,000萬」的不實訊息，在事實查核時，發現一開始的訊息來自「中央政法委長安劍」，實際上就是中國的宣傳部門；也找到假訊息使用的照片，是把路透社的照片加了不實的圖說等。

唐鳳說，不只是查證假訊息是錯的，也要把訊息的流向找出來，這件事越早辦到，大家對於謠言的信任就不會這麼高，這個風向就不會這麼容易被帶動。

此外，行政院發言人Kolas Yotaka強調，台灣是一個民主的國家，不可能用任何強硬的手段來壓迫任何人的言論自由，政府要做的就是跟時間賽跑，快速澄清、快速說明事實真相。

(工商 )