南韓政府表示，韓美兩國今天在「駐韓美軍地位協定聯合委員會」會議中決定，韓方正式收回位於江原道原州市2處、仁川市富平區和京畿道東豆川市各1處，共4處的駐韓美軍基地。

南韓聯合新聞通訊社報導，在京畿道平澤市駐韓美軍韓福瑞斯營區（Camp Humphreys）進行的會議中，美軍向韓國政府移交了江原道原州市的老鷹營區（Camp Eagle）和隆營區（Camp Long）、仁川市富平區馬基特營區（Camp Market）和京畿道東豆川市哈維營區（Camp Hovey）等共4處美軍駐韓基地。

報導指出，這4處駐韓美軍基地已先後於2009至2011年間關閉。

韓美雙方商定，將繼續就污染淨化責任、加強駐韓美軍所用基地的環境管理方案、修改「駐韓美軍地位協定」問題進行磋商，並以此為條件，美軍立即向韓方返還上述基地。

報導稱，在韓國共80處美軍基地中，有54處已在美軍遷往平澤後返還，今天返還4處後，尚有22處有待收回。雙方還正就韓方收回駐韓美軍首爾龍山基地（Yongsan Garrison）等事宜進行協商。

(中央社)