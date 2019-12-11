木雕藝術家黃媽慶，11日在國立中興高中圖書館附設藝術中心展出《蘊生·初》木雕創作展，並且在現場展示雕刻功夫，一刀一刀神乎其技，化腐朽為神奇的技巧，讓學生大開眼界。

黃媽慶木雕展名為《蘊生·初》，是因縱然物轉星移，歲月更迭，然持守本心，以刀刻出記憶與情感，其中蘊含藝道之念，未曾轉變，因此以「初」為名。

現年67歲的黃媽慶，14歲開始學習木雕，成為木雕工藝師，27年前轉為藝術創作，他著眼於原木料的紋理特質，透過內在心靈，和外在真實世界融合，雕出理想的形象。

黃媽慶喜歡雕刻鄉村蔬果草蟲、荷花蓮葉等，將殘荷破葉雕刻得栩栩如生，難辨真偽，令人稱奇，從嚴謹而流暢的雕刻作品中，透露出他對大地萬物的關愛。

黃媽慶展覽作品共45件，展期至2020年1月20日，開放時間為周一至周五早上8時至下午6時；歡迎民眾參觀，體會木雕藝術之美。

(中時 )