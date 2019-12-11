科技新貴注意！華航為配合2021年起引進A321neo窄體客機及777F貨機計畫，拓展航網、增加航班，持續機師招募計畫，除往年校園徵才說明會外，首度將宣傳領域擴及北、中、南科學園區，期待更多跨領域的優秀人才加入華航。

華航表示，錄取機師學員將分批內送至國外飛行訓練學校接受機師基礎訓練。

華航此次在科學園區招募說明共舉辦4場，新竹科學園區／台灣科學工業園區科學工業同業公會－新竹園區會本部12／16(一)13：00-17：00，可報名人數100人。12／19(四)13：00-17：00，可報名人數60人。

南部科技園區／台灣科學工業園區工業同業公會－南部園區辦事處12／27(五)13：00-17：00，可報名人數70人。另外也會在內湖科技園區／台北新創實驗室舉辦，12／30(一)13：00-17：00，可報名人數80人。

(中時 )