移民署出入境資料。（黃正聰提供）

陸客不來，影響觀光收入，我國改變策略，招攬國際旅客市場。數據顯示，今年1至11月，來台人數累計1071萬人次，有學者推估，11日突破去年1106萬人次紀錄，今年整年可望吸引1179.1萬人次來台觀光，全年觀光產值可達146億美元。

根據移民署資料，今年11月跟去年11月相比，來台旅客減少3萬3507萬人次，成長率-3.29％，其中陸客減少53.88％、11萬584人次，但外國人增加10.12％、6萬9624人次，港澳增加6.03％、7476人次。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，以今年1月至10月累計973萬人次及單11月就有98.5萬人次來計算，推估11日突破去年整年1106.6萬人次，今年整年會有1179.1萬人次；本來期待日韓旅客，因6月啟動的貿易戰持續攀高，自8月起日韓旅客就有3萬8千人次、9月有4萬6千人次、10月有6萬人次，但11月日韓領袖在APCE會議上和解，兩國關係回溫，人次未再攀高。

黃正聰表示，過去觀光外匯最高點，落在2014年的146.1億多美金，後來陸客減少，但其他外籍旅客陸續補強，今年觀光外匯應會回到歷史最高點。

(中時 )