海空運業去年第四季因中美貿易戰託運人搶出貨拉高基期，今年11月華航（2610）營收134.63億元，年減7.04％，陽明（2609）11月營收為118.33億元，年減8.57％，不過因油價穩定，中美貿易戰與反送中等估計最壞情況已過，兩大官股事業對後市都持審慎不悲觀態度。

華航11月客運收入82.39億元，年減1.46％，主因為陸客限縮來台影響航線團體旅次，以及香港航線受社會氛圍動盪影響之故，惟東北亞與北美地區價量均呈增長，整體客運收入較去年同期減少。

貨運收入41.09億元，年減18.89％，主因為受貿易緊張情勢、地緣政治影響，熱絡不若以往，同時美中雙方未如各界期待簽訂協議，致使整體貨運收入較去年同期減少。

海運部分根據最新Alphaliner供需成長預測，2019年貨櫃航運需求成長率為2.5%，2020年為2.6％；艙位供給方面，2019年成長率為3.9％，2020年需求成長率為3.1％，顯示明年市場之供需漸趨平穩，供過於求的狀況逐漸收窄。

在市場運價方面，SCFI綜合指數截至12月6日止，與上期相比，略微增至850.27點，主要航線除美東微跌外，其他運價皆有漲幅。因應即將來到的IMO2020法規，各航商於月初徵收低硫油附加費，地中海漲幅達6％至每箱（20呎櫃）771美元，運費幾乎回復近一年前水平，上海-美西運價也較前期回升7％至每大箱（40呎櫃）1,509美元，去年同期則因中美貿易戰爆發，貨主為避開高關稅搶運貨載，美西每大箱曾高達2,030美元。

整體來看在2020年限硫令的影響下，將會加速船舶拆解及安裝脫硫器造成部分運能被削減或閒置，根據Alphaliner截至11月25日計算，目前閒置船舶含脫硫器安裝達225艘約1.32 Mteu，占整體市場運力達5.7％；去年同期為閒置船舶占整體市場運力僅2.7％，使市場供需失衡的情況短期獲得改善，但考量未來受到美中貿易戰不確定性及英國脫歐等諸多不確定因素的影響下，陽明對未來市場看法抱持審慎不悲觀的態度。

(工商 )